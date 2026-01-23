Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Kaşağıl Mahallesi sapağında dün akşam saatlerinde 19 işçiyi taşıyan servis aracı, direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri servis aracında bulunan 19 işçiyi kurtardı, yaralanan 14 kişi 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.

