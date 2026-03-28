Başgardiyan Hayal Alkış’ın sır ölümü: Meslektaşı gözaltına alındı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Alkış’ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili olarak aynı kurumda görevli erkek meslektaşı S.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Hayal Alkış'tan bir süredir haber alınamayınca yakınları durumu polise bildirdi.
- Ekipler eve gittiğinde Alkış'ın hareketsiz yattığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi.
- Alkış'ın cenazesi otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma kapsamında, aynı kurumda görev yapan meslektaşı S.V. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir süre eşinden ayrıldığı öğrenilen ve Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan başgardiyan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
DARP İZLERİNE RASTLANDI
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
MESLEKTAŞI GÖZALTINDA
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan 3 çocuk babası erkek meslektaşı S.V, gözaltına alındı.
S.V., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.