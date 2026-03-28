Aydın’ın Nazilli ilçesinde başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Alkış’ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili olarak aynı kurumda görevli erkek meslektaşı S.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre eşinden ayrıldığı öğrenilen ve Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan başgardiyan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Alkış'ın yaşadığı apartman

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden görüntü

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayal Alkış

MESLEKTAŞI GÖZALTINDA

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan 3 çocuk babası erkek meslektaşı S.V, gözaltına alındı.

Şüpheli S.V.

S.V., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası