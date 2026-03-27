Gazeteci Emrullah Erdinç, Türkiye Gazetesi YouTube kanalında Türkiye’yi sarsan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin perde arkasındaki çelişkileri tek tek deşifre etti. "Nefsi müdafaa" iddialarını yerle bir eden güvenlik kamerası kayıtlarını analiz eden Erdinç, olay yerine çakarlı araçlarla ve silahlarla gelinişinin "spontane bir görüşme" tezini tamamen çökerttiğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik detayları paylaştı.

Adli makamlara verilen ifadeler ile olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri arasındaki büyük tutarsızlıklara dikkat çeken Erdinç, sanık tarafının "korku ve kendini savunma" iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

Görüntülerde Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun arabadan indiği andan itibaren sergilediği öfkeli tavrın ve silah kullanımının planlı bir eyleme işaret ettiğini söyleyen Erdinç, bu yeni kanıtların davanın seyrini "kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlarına çevirebileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası