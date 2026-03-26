21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetine ilişkin bir ifade daha ortaya çıktı. Olay gecesi Kubilay ile aynı araçta olan görgü tanığı Yalçınay Yıldız “Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir şahıs indi. ‘Bir daha sizi burada görmeyeceğim’ diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. Bu sırada Kubilay Kaan Kundakçı "Vuruldum" diye bağırıp karın bölgesini tuttu” dedi. Yıldız’ın ifadesi Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ‘Arbede yaşandı, silah patladı’ ifadesi ile ters düştü.

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Vahap Canbay'ın ardından olay gecesi Kubilay Kaan Kundakçı ile aynı arabada olan görgü tanığı Yalçın Yıldız’ın da ifadesi ortaya çıktı. Yıldız’ın ifadesi Aleyna Kalaycıoğlu ve erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesini yalanladı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Sabah’ta yer alan habere göre; Aleyna Kalaycıoğlu'nun müzik prodüktörlüğünü yapan Yalçınay Yıldız, Kubilay Kaan Kundakçı ve Vahap Canbay ile 4 yıldır arkadaş olduğunu, o gece arabayı Kubilay’ın kullandığını söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu

“SEVGİLİ Mİ OLDUN DİYE SORDUM”

Aleyna ve Vahap’ın 2 hafta önce ayrıldıklarını belirten Yalçınay Yıldız yaşananları şöyle anlattı:

18.03.2026 günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19.03.2026 günü saat 17.00 sıralarında Vahap Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya "Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?" diye sordum. O da bana "Saçmalama ben onu tanımıyorum" dedi. Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap Canbay'a "Sen de benimle gel, gururunu kır, Aleyna ile bir konuş" dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı da bulunuyordu. Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi

2 ARAÇ GELMİŞ

“Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap Canbay, arka koltukta da ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi kapıyı açtı. Aleyna içeride değildi. Köpeği görünce Aleyna'nın gelip köpeği alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık” diye belirten Yıldız, 2 aracın geldiğini söyledi.

“RASTGELE BİR EL ATEŞ ETTİ”

Yıldız, dehşet anlarını ise şöyle anlattı:

Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir şahıs indi. Doğrudan belinden bir silah çıkartarak sağ ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. Bu sırada Kubilay Kaan Kundakçı "Vuruldum" diye bağırıp karın bölgesini tuttu. Ben korku haliyle kendimi dışarı attım. Ateş eden şahsa baktığımda indiği sportif araca değil, diğer Vito tarzı araca bindi ve iki araç hızlıca uzaklaştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde stüdyonun bulunduğu sokakta eski sevgilisi Vahap'ın aracını görünce korktuğunu, durumu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na anlattığını, Vahap'ın araç içinde eğilerek bir şey aldığı izlenimi verdiğini, bunun üzerine tedirgin olduklarını anlatmıştı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araçtan inerek Vahap'ın bulunduğu aracın camına vurduğunu ve "Kızı rahat bırak" dediğini, ardından taraflar arasında tartışma çıktığını, Kadayıfçıoğlu'nun camdan silah uzattığını, Vahap'ın silahı tutmasıyla birlikte silahın patladığını söylemişti.

Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı

ALATTİN KADAYIFÇIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu da aracın kapısının kendisine doğru açılarak itildiğini ve arbede yaşandığını, boğuşma sırasında karşı tarafın silahı tuttuğunu, bu esnada silahın kendiliğinden patladığını iddia etmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı

7 TUTUKLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. tutuklanmıştı. Şüphelilerden Bilal Kadayıfçıoğlu ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

