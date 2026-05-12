Eski voleybolcu ve Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iş adamı İdris Aybirdi ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Işık, açıklamasında, “Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

EVLİLİK TERAPİSTİNE GİTMİŞLERDİ

Çiftin, 2024 yılında evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasına geldiği öne sürülmüş, ancak terapi desteği alarak ilişkilerini sürdürme kararı verdikleri öğrenilmişti.

Yaşanan kriz dönemini geride bırakarak evliliklerine bir şans daha veren çiftin, geçtiğimiz yıl Pamir adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

Çocuklarının doğumunun ardından ilişkilerini toparlamaya çalışan ikilinin, evliliklerindeki sorunları tamamen çözemediği ve yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Bir şans daha yetmedi… Sahra Işık ile İdris Aybirdi boşandı

AÇIKLAMA YAPTI

Survivor yarışmasıyla da adını geniş bir hayran kitlesine duyuran eski voleybolcu Sahra Işık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz.

Bir şans daha yetmedi… Sahra Işık ile İdris Aybirdi boşandı

Haberle İlgili Daha Fazlası