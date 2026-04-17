Batman Çayı’na giren biri 8 diğeri 9 yaşında olan iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atladı, biri kurtuldu diğeri canından oldu.

Olay Batman’ın Balpınar beldesi yakınlarında bulunan Batman Çayı'nda meydana geldi. 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girdi.

Batman'da acı olay! 2 çocuktan biri öldü

VATANDAŞLAR KOŞTU, BİRİ KURTULDU

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocukları fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Olayda 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybederken, 9 yaşındaki diğer çocuk vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

