İstanbul Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ise araştırma başlatıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.

Beşiktaş'ta gizemli olay: Park halindeki araçlar bir bir yandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

