Gaziantep’te yaşanan akran zorbalığı kaynaklı bıçaklı saldırı ölümle sonuçlandı. 18 yaşından küçük üç şüpheli, kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları C.N.S.’ye saldırdı. Olay sırasında arkadaşını korumak için araya giren 17 yaşındaki Mustafa Demir, bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Demir’in acılı annesi “Bir anne olarak o kadar canım yanıyor ki, bu acının tarifi yok. Bunlar genç değil cani, en üst seviyeden cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Hatay’da ağabeyiyle birlikte yaşayan Mustafa Demir’in, ailesini ziyaret etmek üzere Gaziantep’e geldiği öğrenildi. 11 Ocak günü yaşıtı arkadaşı C.N.S. ile bir alışveriş merkezine giden Demir’in, dönüş yolunda otobüsten indikleri sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

ARKADAŞINI KORUMAK İSTEMİŞTİ

İddiaya göre, 18 yaşından küçük üç kişi, C.N.S.’ye yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Mustafa Demir’in arkadaşını korumaya çalıştığı sırada saldırganların hedefi olduğu ifade edildi.

CANINDAN OLDU

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BUNLAR GENÇ DEĞİL CANİ”

Olayın ardından Sabah’a konuşan acılı anne Nazan Demir, oğlunun arkadaşını korumak isterken hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganların en ağır cezayı almasını ve adaletin sağlanmasını istediğini şu sözlerle istedi:

"4 çocuğum vardı, en küçükleri Mustafa'mdı. Bir yıldır Hatay'da ağabeyinin yanında kalıyordu. Bizi görmeye gelmişti. Bir daha dönüşünün olamayacağını nereden bilecekti. Defalarca bıçaklamışlar. Yere yığılınca, yardıma gelenlere telefonumu vermiş. Arayıp oğlumun bıçaklandığını söylediler. Hastaneye gittiğimde ölmüştü. Arkadaşını korumak isterken bıçaklı saldırganların hedefi oldu. Karıncayı bile incitmezdi. Ona nasıl kıydılar bilmiyorum. Daha 17 yaşındaydı, hayalleri vardı, caniler oğlumu gözlerini kırpmadan öldürdüler. Benim bakmaya kıyamadığım oğlumun kalbine bıçak saplamışlar. Saldırganların aileleri de ortada yok. Arayıp sormadılar ve pişmanlık göstermediler. Bir anne olarak o kadar canım yanıyor ki, bu acının tarifi yok. Bunlar genç değil cani, en üst seviyeden cezalandırılmalarını istiyorum. Bu cinayetlerin sonu gelsin. Adalet istiyorum."

