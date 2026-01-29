Bursa Nilüfer’de bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Minareliçavuş OSBde yangın! Ekipler olay yerinde

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

