Bursa Minareliçavuş OSB'de yangın! Ekipler olay yerinde
Bursa Nilüfer’de bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Özetle
Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
- Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
- Yangın çıkan fabrika kimyasal yüzey kaplama yapıyor.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
YORUMLAR