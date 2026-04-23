Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hema Habbab, 2 günlük bebeği Emira'yı emzirip uyuttuktan sonra yanına uzandı. Bir süre sonra uyanıp bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalbi durduğu belirlenen ve hastaneye kaldırılan Emira bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'taki bir evde saat 09.00 sıralarında Muhammed (25) ile Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, emzirilip, uyutuldu.

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti ancak hareketsiz yattığını fark etti. Telaşlanan anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bursa'da kahreden olay! Annesinin emzirdiği bebek soluksuz kalıp öldü

TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerin tarafından yapılan kontrolde bebeğin kalbinin durduğu tespit edildi. Ekipler, ilk müdahalede bulunduğu minik Emira'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Nefes borusuna süt kaçtığı belirlenen talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minik Emira'nın ölümü ailesini yasa boğarken, hastanenin morguna alınan cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası