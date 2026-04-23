11 yıl önce hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan’ın kızı, babasının şarkılarının telif gelirlerinin üvey annesi İpek Açar’a sahte imzayla devredildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Kriminal incelemelerde belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı belirlendi. İşte detaylar…

“Bir Aşk Hikayesi”, “Odalarda Işıksızım”, “Bin Parçayım Hasretinle”, “Gönül Sayfam” gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Kayahan, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti. Kayahan’ın şarkılarının telif hakları eşi İpek Açar’a devredilmişti.

Ünlü şarkıcı Kayahan’ın mirası mahkemelik oldu! Kızından skandal iddia: Üvey annesi sahte imzayla mı telif yaptı?

Kayahan’ın kızı Beste Açar, üvey annesi İpek Açar’ın telif haklarını sahte imzayla aldığını iddia ederek, duyurusunda bulundu. Özel bir kriminal tetkikat bürosunda yapılan incelemelerde belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı kanaatine varıldı.

“DEVİR SÖZLEŞMESİ YOK HÜKMÜNDE”

Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

Öncelikle müvekkilin babası adına sahte imzalarla düzenlenen bu devir sözleşmesinin aslının Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Kurumunda olmadığından usule ve yasaya açıkça aykırı olan ve yok hükmünde olması gereken bu devir sözleşmesinin hukuken de yokluk hükmü kazanılması için MESAM'a gerekli işlemlerin başlatılması için birlikte hukuki olarak usule ve yasaya göre yokluk olan bu sözleşmeye işlem yapan memur ve personeller hakkında ivedilikle yasal soruşturmanın başlatılması ve suçu işleyen, ortak olan MESAM personelleri hakkında kamu davası açılması gerekmektedir.

TUTUKLAMA TEDBİRİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede “Her türlü şüpheden uzak, somut delil olarak sunulan kriminal bilirkişi raporlarında, devir sözleşmesi imzalarının sahte olduğu hususu sübuta ermiştir. Şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanması gerekmektedir. Şüpheli İpek Açar'ın çok yakın tarihli sosyal medya paylaşımında, yurt dışına gideceği hususunu da bildirmiştir" denildi.

“KAYAHAN'IN EL YAZISI DEĞİL”

Dilekçede aynı zamanda özel bir kriminal tetkikat bürosunda belge inceleme uzmanı tarafından yapılan mühür ve imza incelemesinde, belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı kanaatine varıldığı da belirtildi.

TAKLİT İMZA

“İpek Açar ve Kayahan Açar adlarına atılı birer adet imzaları taşıyan "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı belge fotokopisi üzerinde yer alan Kayahan Açar adına atılı imzanın, Kayahan Açar el ürünü olmayıp, şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle takliden husul haline getirilen bir imza olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır" denildi.

"NE HAKLA DEVRETTİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayahan Açar'ın kızı Beste Açar, “Babamın eserleri MESAM'da kayıtlıydı. Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından bir yazı geldi. '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Benim babam, hayatında yazdığı o herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların ona ait olmadığı raporumuz da var. İmzalar incelendi. ‘Kayahan'ın elinden değildir' raporu var” diye konuştu.

