Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı boya atıldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

Berlin’de bir kişi, Devrik İran Prensi Rıza Pehlevi'nin üzerine boya dökerek protesto etti.

Devrik şahın oğlu Rıza Pehleviye boyalı saldırı! O anlar gündem oldu

ARKASINDAN BOYA ATTILAR

Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı bir sıvı attı. Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. O anlar sosyal medyada binlerce kez tıklanarak gündem oldu.

RIZA PEHLEVİ KİMDİR?

Rıza Pehlevi, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olarak 31 Ekim 1960’ta Tahran’da doğdu. 1979 Devrimi’nden sonra ailesiyle birlikte İran dışına çıktı. 1980’de babasının ölümüyle kendisini “veliaht prens” olarak tanıtmaya devam etti. ABD’de yaşayan Rıza Pehlevi, İran rejimine karşı muhalefetin en tanınmış isimlerinden biri oldu.

45 yıl önce ilk defa medyada kendinden bahsedilen Pehlevi, 21 yaşından beri İran'da yaşanan her karışıklıkta sahneye çıkıyor. Demokrasi ve laik yönetim çağrılarıyla dikkat çekerek Şii İran rejiminin yıkılmasını teşvik ediyor.



2025–2026 yıllarında İran’da ekonomik kriz, rejim karşıtı protestolar ve halk ayaklanması sırasında Rıza Pehlevi yeniden uluslararası gündeme gelmiştir.

Sürgünde olmasına rağmen sosyal medya ve video mesajları aracılığıyla İran’daki göstericileri protestolara devam etmeye çağırmış, genel grevler ve sokak eylemleri için organizasyon mesajları vermiştir.

Bazı gösterilerde protestocuların sloganlarında adı zikredilmiş ve birçok İranlı “değişim sembolü” olarak onun adını telaffuz etmiştir. Ancak, içeride somut siyasi bir liderliği bulunmamaktadır; destek derecesi tartışmalıdır ve pek çok muhalefet grubu onun tek lider olarak rolünü sorgulamaktadır.

