İhlas Haber Ajansı
Köyde kavga çıktı! İki grup birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
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3. Sayfa 2 dk önce
Göle ilçesi Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, bunlardan biri hastanede kurtarılamadı.
- Kavga Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde gerçekleşti.
- İki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Kavgada 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Durumu ağır olan Ö.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ö.Y., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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