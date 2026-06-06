Brezilya’da bir doğum günü partisinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 17 yaşındaki genç, sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından olay yerinde sevinç gösterisi yapan 25 yaşındaki katil zanlısı, polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde suçüstü yakalandı.

Olay, Brezilya'nın Serra da Ibiapaba bölgesine bağlı Tianguá kentindeki Sítio Paraíba'da meydana geldi. Bir doğum günü partisinin ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Partide bulunan 17 yaşındaki bir genç, büyüyen kavgayı ayırmak ve tarafları sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ancak talihsiz genç, iyi niyetli davranışının bedelini canıyla ödedi.

SIRTINDAN DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Çevredekiler tarafından kaydedilen dehşet anlarında, gencin kendisine yönelen saldırgandan kaçmaya ve uzaklaşmaya çalıştığı net bir şekilde görüldü. Buna rağmen gözü dönen 25 yaşındaki saldırgan, yakaladığı genci sırtından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç adam, can havliyle saldırganın elinden kurtulup koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Katilin pişkinliği ise kan dondurdu

ZAFER GÖSTERİSİ YAPTI

Cinayetin ardından yaşananlar ise görenleri hayrete düşürdü. Genci korkunç şekilde yaralayan saldırganın, elindeki bıçakla olay yerinde kalarak adeta bir zafer kazanmış gibi kutlama ve sevinç gösterisi yaptığı görüldü. Pembe elbiseli bir kadının araya girerek katili sakinleştirmeye ve bölgeden uzaklaştırmaya çalışmasının ardından şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı.

Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan Brezilya Askeri Polisi, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda şüphelinin saklandığı yeri kısa sürede tespit etti.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Katilin pişkinliği ise kan dondurdu

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla 25 yaşındaki katil zanlısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tianguá Sivil Polis Karakolu'na götürülen ve hakkında "kasten adam öldürme" suçundan resmi işlem başlatılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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