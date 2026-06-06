ABD Başkanının İran'la anlaşma sürecine ilişkin mesajının ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, İran'la yürütülecek muhtemel nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü. ABD basınının iddiasına göre, İran ile ön anlaşmaya varılması halinde müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan ekibin kurulacağını iddia edildi.

Tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde İran konusunu elen alan ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek." ifadelerinde bulunmuştu.

'NÜKLEER MÜZAKERELERE HAZIRLIK' İDDİASI

Trump'ın anlaşma mesajı vermesinin ardından ABD basını, İran'la yürütülecek muhtemel nükleer müzakerelere hazırlık yapıldığını ileri sürdü. ABD basınından Axios'a konuşan iki ABD'li yetkiliye göre Witkoff ile Kushner, Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle görüştü.

ABD basınından müzakerelere hazırlık iddiası! Gizli görüşmeler sızdı: 100 uzmanlı ekip detayı

100 UZMANDAN OLUŞAN EKİP KURULACAK

Yetkililer, muhtemel nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında yapılan görüşme sonucu İran ile ABD arasında ön anlaşmaya varılması durumunda müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan ekibin kurulacağını iddia etti.

ABD basınından müzakerelere hazırlık iddiası! Gizli görüşmeler sızdı: 100 uzmanlı ekip detayı

Haberde ayrıca, Beyaz Saray'ın İran'la savaşı sona erdirecek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açacak mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı, muhtemel görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

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