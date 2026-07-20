Düzce’de yer alan nostaljik dükkan, çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini topladı. Eski radyo, pikap, telefon ve çeşitli ev eşyalarının sergilendiği dükkanı ziyaret edenler, eski yılları yeniden hatırlayarak, hatıralarını tazeliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Tarihi Mahalle Pazarı'nda faaliyet gösteren bir dükkan, içinde yer alan eserlerle ziyaretçilerini eski zamanlara götürüyor. Eski radyo, pikap, telefon ve çeşitli ev eşyaların yer aldığı dükkanı inceleyenler, çocukluk hatıralarını tazeliyor.

1980, 1990, 2000… Her yıldan iz var! Hatıraları tazeleyen dükkan… İlgi odağı oldu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve geçmişe özlem duyan vatandaşların uğrak noktası haline gelen nostaljik dükkan ilgi odağı oldu.

1980, 1990, 2000… Her yıldan iz var! Hatıraları tazeleyen dükkan… İlgi odağı oldu

“GÖRÜNCE HATIRALARIMIZ CANLANIYOR”

İstanbul'dan Düzce'ye gelen Hasan Alkan, "Burada çocukluğumu yaşatan çok güzel, geçmişe ait eşyalar var. Eskiden kullandığımız ürünleri görünce hatıralarımız canlanıyor, çok değişik duygulara sahip oluyoruz. Gelip beğendiklerimi alıyorum, burayı çok seviyorum" dedi.

1980, 1990, 2000… Her yıldan iz var! Hatıraları tazeleyen dükkan… İlgi odağı oldu

“EVİMİZDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Eşi Hatice Alkan ise her Düzce ziyaretlerinde mutlaka bu dükkana uğradıklarını belirterek şöyle konuştu:

Eski radyolar, pikaplar, plaklar ve özel fincanlar gibi ürünleri evimizde görmek istiyoruz. Her bir parçayı çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Gördüklerimizi onlara aktarmak istiyoruz, onlar da bu atmosfer içinde büyüyor"

1980, 1990, 2000… Her yıldan iz var! Hatıraları tazeleyen dükkan… İlgi odağı oldu

“ÇOK KIYMETLİ NOSTALJİK EŞYALAR VAR”

Nuri Akçay da işletmeyi tavsiye üzerine ziyaret ettiğini belirtti:

Buradan bahsettiler, gelip görmek istedik. İbrikler, eski telefonlar ve çok kıymetli nostaljik eşyalar var. Ürünleri görünce adeta çocukluğuma gittim. Herkesin buraya gelip o duyguyu yaşamasını isterim.

1980, 1990, 2000… Her yıldan iz var! Hatıraları tazeleyen dükkan… İlgi odağı oldu

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