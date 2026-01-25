Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Y. E. yönetimindeki otomobil, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle sürücü ve yanındaki N. E. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sıkışan 2 kişiyi kurtardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası