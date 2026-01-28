Cehennem Melekleri olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Coşkun Necati Arabacı için 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Arabacı ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Arabacı için "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz diğer 13 sanık hakkında ise "örgüt yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

