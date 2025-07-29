Diyanet iddiası iftira çıktı! Rüşvet değil makbuzlu bağış

Diyanet Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in para sayarken çekilmiş görüntüsüyle servis edilen iddianın işten atılan bir çalışanın kumpası olduğu ortaya çıktı.

Hayır parasını Daştanbek’e rüşvet olarak verdiğini iddia eden ve bir dakikalık gizli video kaydını alan eski Diyanet personeli Mehmet Cigacı’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayımlandı. Telefon görüşmesine dair ses kaydında, Mehmet Cigacı’nın yakınlarının “Neden Ahmet Daştanbek’e iftira attığı” sorularına, Cigacı’nın “Başka mevzular var” cevabı verdiği kaydedildi.

Paranın rüşvet değil “hayır için verilen emanet para” olduğunu kabul eden Mehmet Cigacı, iddia edilen ses kaydında “O para emanet, ben inkâr etmiyorum. 270 bin bilmem ne, bunlardan benim haberim yok” ifadelerini kullanıyor.

Emanet para olduğunu bile bile sen bunu niye yaptın sorusuna, Cigacı, “Emanetle memanetle değil, mevzu farklı mevzu.” dedi.

Hayır parasını Ahmet Daştanbek’e emanet eden diğer isim olduğunu belirten Âdembaba Yeltekin, video kaydı yayınlayarak, Diyanet görevlisi Daştanbek’e iftira atıldığını belirtti.

Âdembaba Yeltekin, “Elden emanet edilen 10 bin dolar için makbuz da aldık. Mehmet Cigacı kardeşimiz o dönemde Diyanet’te çalışıyordu. Daha sonra işten çıkarıldığı için onun kininden olmuştur. Daştanbek’e atılan bir iftira var” dedi.