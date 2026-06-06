Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan kuvvetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Bazı araçlar mahsur kalırken, sel sularına kapıldıkları yönünde ihbar yapılan kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Niğde'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, Gümüşler beldesinde sele neden oldu. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, bölgede panik yaşandı.

SUYA KAPILANLAR VAR

İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve çeşitli kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan bazı vatandaşların da suya kapıldığı bildirildi.

Dolu ve sağanak sonrası felaket! Niğdede sel sularına kapılanlar var

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, DSİ İl Müdürü Ahmet Elbasan, İl Özel İdare Genel Sekreter Ali Nebol ve AFAD İl Müdürü Nihal Ören, beldede incelemede bulundu.

Selin neden olduğu hasarın boyutunun yapılacak tespit çalışmalarının ardından netlik kazanması bekleniyor. Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırırken gelişmeler yakından takip ediliyor.

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