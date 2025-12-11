İhlas Haber Ajansı • Malatya
En acı cenaze! Aynı aileden 3 can gitti, gözyaşları sel oldu
Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı, işlemlerin ardından memleketleri Kayseri’de yan yana toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşı döktü.
Feci kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde meydana geldi.
3’Ü DE KURTULAMADI
Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri'ye getirildi.
Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer'in cenazeleri, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.
