Erzincan'da kaza! İki otomobilin çarpıştı, yaralılar var
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza Terzibaba kavşağında meydana geldi. S.N.Ç'nin (19) kullandığı otomobil, O.T. (27) idaresindeki araba ile çarpıştı. Kazada araçlardan biri ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Ö.Y. (18) ve H.M.T. (49) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan O.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
