Fethiye’de karavan ve bungalovların bulunduğu alanda çıkan yangın ormana da sıçradı. Çok sayıda yapı küle dönerken ekipler alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda karavan ve bungalovların bulunduğu alanda ilk tespitlere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı. Alevler bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı.

Fethiye'de karavan faciası! Onlarca kişinin tatil hayali küle döndü

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavan ve bungalovları saran, hem de ormanlık alanı etkileyen alevlere müdahalede bulundu.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

