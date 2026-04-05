Adana'da 9 gündür kayıp olarak aranan Bahar Aksüt'ün cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının baraj gölünden çıkarılan cesedinde 8 bıçak darbesi olduğu fark edildi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki Bahar Aksüt, Kürebeli Barajı’nda ölü olarak bulundu. Baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDAKİ BIÇAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.



CESET BAHAR AKSÜT'E AİT ÇIKTI

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt’e ait olduğunu tespit etti.

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

