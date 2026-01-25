Hatay’da meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan araç daha sonra takla attı. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve baba yaralanırken 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Hatay'da feci kaza! Takla atan arabana bir aileyi parçaladı

BEBEKLERİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek E.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

