Sosyal medyadaki tetikçi pazarında pazarlıklar kan dondurdu. Yaralama ve cinayet için ayrı fiyat listesi çıkaran, referans olarak eski saldırılarını paylaşan haydutları operasyonlar da durdurmadı. Suç ağındaki finans oyunları ve 18 yaş altı tetikçi tuzağına dair şoke eden gerçekler gün yüzüne çıktı.

Sosyal medya üzerinden verilen tetikçilik ilanları, suç dünyasının ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdi.

Polisin gerçekleştirdiği son operasyonlara rağmen, Telegram gibi platformlar üzerinden "kiralık katil" hizmeti sunan suç makineleri, fiyat listeleriyle dehşet saçmaya devam ediyor.

"REFERANSIMIZ İŞLEDİĞİMİZ SUÇLAR"

Bu şahıslar, yakalanma korkusu duymadan çarşaf çarşaf ücret tarifesi yayınlıyor. Güven kazanmak için ise daha önce gerçekleştirdikleri silahlı saldırıların görüntülerini "referans" olarak paylaşıyor.

İlan ile tetikçi skandalında dehşete düşüren diyaloglar: Referansımız suçlarımız

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 35 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonun hemen ardından, suç ağının hâlâ aktif olduğu ortaya çıktı.

TÜYLER ÜRPERTEN PAZARLIK: CİNAYET 500 BİN TL

ATV Haber’in tetikçi tutmak isteyen bir müşteri gibi iletişime geçtiği şahıslarla yapılan görüşmeler, soğukkanlı planları deşifre etti.

O diyaloglarda şu detaylar öne çıktı:

Yaralama eylemleri için 130 bin TL istenirken, cinayet planları için fiyat 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ödemede paranın yarısı işe başlarken "peşinat" olarak, kalan yarısı ise eylem tamamlandıktan sonra tahsil ediliyor.

İlan ile tetikçi skandalında dehşete düşüren diyaloglar: Referansımız suçlarımız

Tetikçiler, "Kameranın olmadığı yerde sıkarım, senin üstüne kalmaz" diyerek planlarını anlatıyor.

SUÇ AĞINDA ÇOCUKLAR VE FİNANSÖRLER

Mesele sadece tetikçilerle sınırlı değil. Sistemin bir de "finans ayağı" bulunuyor. Şüpheliler, suç gelirlerini aklamak için "temiz IBAN" sağlıyor ve bu hesaplar üzerinden yüzde 20 komisyon alıyor.

İlan ile tetikçi skandalında dehşete düşüren diyaloglar: Referansımız suçlarımız

Öte yandan yapılan operasyonlarda yakalananlar arasında 14 çocuğun bulunması, suç örgütlerinin çocukları da bu karanlık ağa dahil ettiğini gösteriyor.

"ÖLDÜREN DE ÖLDÜRTEN DE AYNI CEZAYI ALIR"

Hukukçular, bu suçların bedelinin çok ağır olduğu konusunda uyarıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, azmettiren kişi suçu işleyenle aynı cezaya çarptırılıyor. Eğer suç işletilen kişi 18 yaşından küçükse, azmettirenin cezası yarı oranında artırılıyor. Hem tetiği çeken hem de tetiği çektiren için yolun sonu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

Haberle İlgili Daha Fazlası