İstanbul Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

