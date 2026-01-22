Anadolu Ajansı • Sancaktepe
İstanbul Sancaktepe'de zincirleme kaza! Aralarında 2 İETT otobüsü de var
İstanbul Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
