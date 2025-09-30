Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandı

İstanbul'da ev basıp adam soyan bir grup Kütahya'da yakalandı

Akıl almaz olay İstanbul'da yaşandı. İkisi kadın 4 kişilik grup evini bastıkları adamı önce dövüp sonra gasp etti. İhbar üzerine harekete geçen emniyet mensupları zanlıların peşine düştü. Yapılan incelemelerde şahısların Kütahya'ya kaçtıkları tespit edildi. Hepsi birden operasyonla yakalandı.

Olay 13 Eylül'de Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. 59 yaşındaki F.K, evine eğlenmek için çağırdığı kişiler tarafından kabusu yaşadı. Zanlılar başına silah dayadıkları  F.K.'yı önce dövdü sonra 95 bin lirasını gasbedip 3 boş senet imzalattı. 

POLİS 2'Sİ KADIN 4 ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

F.K'nin şikayeti üzerine çalışma yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak daireye giren 2'si kadın 4 kişinin kimliğini belirledi.

KÜTAHYA'DA YAKALANDILAR

Kütahya'ya kaçtıkları tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden 23 yaşındaki B.Ş'nin çeşitli suçlardan 44, 25 yaşındaki U.D'nin ise 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, F.K'yi darbederken cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

