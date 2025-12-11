İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçen kadın, belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. 60 yaşındaki kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.Y. (47) idaresindeki Kemalpaşa Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Budak'a (60) çarptı.

İzmir'de çöp kamyonunun çarptığı kadın feci şekilde can verdi

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

