İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ayı saldırısına uğrayan Osman Güntaş hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a ayı saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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