Anadolu Ajansı
İzmir'de korkunç olay! Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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3. Sayfa az önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayının saldırısına uğrayan Osman Güntaş hastanede hayatını kaybetti.
- Osman Güntaş, gece Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisindeki evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğradı.
- Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Ağır yaralanan Güntaş, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Güntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayın yaşandığı bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ayı saldırısına uğrayan Osman Güntaş hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a ayı saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
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