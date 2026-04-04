Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsü devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

İznik-Orhangazi kara yolunda saat 05.30 sıralarında özel bir şirkete ait olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.

1 ÖLÜ, 12 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, 1 kişinin aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürerken, gelişmeler takip ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası