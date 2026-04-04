İhlas Haber Ajansı
İznik'te yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsü devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Kaydet
1 gün önce
İznik-Orhangazi kara yolunda özel bir şirkete ait yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
- Kaza, İznik-Orhangazi kara yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
- Özel bir şirkete ait yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.
- Kazada 1 kişi aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
- İlk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
İznik-Orhangazi kara yolunda saat 05.30 sıralarında özel bir şirkete ait olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi.
1 ÖLÜ, 12 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, 1 kişinin aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürerken, gelişmeler takip ediliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR