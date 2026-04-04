Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında belediye binasında arama çalışmaları tamamlanarak önemli evraklar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasında geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

3 İSİM GÖZALTINDA

Jandarma, kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken 3 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı.

İNCELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından önemli evrak ve bilgisayarlar torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

