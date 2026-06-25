İstanbul Kadıköy'de bir kafede çalışan personel, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Hiçbir şey söylemeden çalışana yumruklarla saldıran şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir kafede çalışan personel, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre olay, Kadıköy'deki bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışanlardan birine yönelerek yumruklarla saldırdı.

Ne olduğunu anlayamayan kafe çalışanı, aldığı darbeler sonucu yaralanırken, saldırgan olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

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YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye giren kişinin herhangi bir tartışma yaşanmadan doğrudan çalışana saldırdığı ve art arda yumruk attığı görüldü.

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