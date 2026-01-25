Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Akdere Köprüsü'nden düştü.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

