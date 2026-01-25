Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş’ta kaza! Otomobil köprüden uçtu: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kaza Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Akdere Köprüsü'nden düştü.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
