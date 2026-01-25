Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden uçtu! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü, 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin Akdere Köprüsü'nden düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.
- Kahramanmaraş'ta bir otomobil Akdere Köprüsü'nden düştü.
- Kazada araçtaki sürücü ve 4 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.
- Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
- Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
