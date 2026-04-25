Nisan ayının sonuna gelinirken Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Baharı bekleyen vatandaşlar adeta kış manzarasıyla karşılaştı.

Kars’ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede tüm kenti etkisi altına aldı. Nisan ayının son günlerinde yağan kar, cadde ve sokakları beyaza bürürken araçların üzeri de karla kaplandı.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağış, kentte adeta kış mevsiminin geri döndüğü görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar sürpriz kar yağışı karşısında şaşkınlık yaşarken, “Kış geri geldi, lapa lapa kar yağıyor” sözleriyle durumu ifade etti.

Kar yağışı etkisini artırdı, kış adeta geri geldi! Tüm kent beyaza büründü

SÜRÜCÜLERE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kars-Göle Yolu, Kars-Arpaçay-Çıldır Yolu ve Kars-Iğdır Yolu’nda sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğünü bildirdi.

