Karabük'te kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Karabük'te Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

SÜRÜCÜ VE YOLCU ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETİ YETERSİZ ÇIKTI

Cenazeler, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Salman'ın sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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