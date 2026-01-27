Kastamonu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ağaca çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan şoför hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri cenazeyi çıkarmak için uzun uğraş verdi.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi köyü mevkiinde meydana geldi. Bekir Şimşek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan Bekir Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTA CAN VERDİ

Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri, kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Bekir Şimşek'in kurtarılması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkartılan vatandaşın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

