Kayıp alzaymır hastası, yıllar önce çobanlık yaptığı arazide bulundu
Kütahya'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki alzaymır hastası Bayram Kayırgaş, yaklaşık 1,5 gün süren arama çalışmalarının ardından evine 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede sağ olarak bulundu. Kayırgaş'ın, gençlik yıllarında ve emekliliğinde koyun otlattığı arazide bulunması dikkat çekti.
- Bayram Kayırgaş'ın (70) Alzheimer hastası olduğu belirtildi.
- 29 Haziran Pazar günü evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.
- Yaklaşık 1,5 gün süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
- Evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu.
- Geçmişte gençlik yıllarında ve emekli olduktan sonra koyun otlattığı arazide bulunduğu belirtildi.
- Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve ailesine teslim edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Bayram Kayırgaş’tan (70) 29 Haziran Pazar günü evinden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
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1,5 GÜN SONRA BULUNDU
Gürlek köyü sakinleri, Gürlek Köyü Muhtarlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda dağlık ve engebeli alanlar tarandı. Yaklaşık 1,5 gün süren arama çalışmalarının ardından Kayırgaş, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu.
GENÇLİĞİNİN GEÇTİĞİ YERE GİTMİŞ
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kayırgaş’ın geçmişte gençlik yıllarında ve emekli olduktan sonra koyun otlattığı arazide bulunduğu belirtildi. Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Bayram Kayırgaş sağlık kontrolünden geçirildi.