Anadolu Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu! Talihsiz kadından acı haber geldi
Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Zeliha Gün, baraj göletinde ölü bulundu.
Özetle DinleKayıp olarak aranıyordu! Talihsiz kadından acı hab...
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3. Sayfa 1 dk önce
Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Zeliha Gün'ün cansız bedeni İhsaniye ilçesindeki baraj göletinde bulundu.
- Zeliha Gün'ün kardeşi 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
- Ayazini köyündeki baraj göletinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu bilgisi jandarmaya bildirildi.
- AFAD ve jandarma ekipleri baraj göletine botla girerek cesedi çıkardı.
- Çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün'e ait olduğu tespit edildi.
- Cenaze otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Afyonkarahisar'ın merkezinde yaşayan Zeliha Gün'den (41) haber alamayan kardeşi, 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptı.
İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CESET ZELİHA GÜN'E AİT ÇIKTI
Baraj göletine botla giren ekipler, çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Gün'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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