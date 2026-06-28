Afyonkarahisar'da 4 gündür kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Zeliha Gün, baraj göletinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın merkezinde yaşayan Zeliha Gün'den (41) haber alamayan kardeşi, 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptı.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CESET ZELİHA GÜN'E AİT ÇIKTI

Baraj göletine botla giren ekipler, çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Gün'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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