Kar kalınlığı 6 metre! Yüksekova’nın İkiyaka Dağları’nda yer alan Sat Gölleri yolu, yaz ortasında bile kıştan kalma görüntülerle dikkat çekiyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığı 6 metre! Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Dağları'nda yer alan Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde bölgede kıştan kalma görüntüler sahne oluyor.

Kar kalınlığı 6 metre! "KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULUYOR" Batı illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kardan tüneller açarak ilerleyişini sürdürüyor. Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği alanlarda ise devreye ekskavatörler giriyor.

Kar kalınlığı 6 metre! "ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN GECE GÜNDÜZ MESAİ" Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için çalışmalarına 7/24 esasıyla devam ediyor.

Kar kalınlığı 6 metre! Yetkililer, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova'nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar devam edeceğini bildirdi.

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