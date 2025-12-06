Kayıp olarak aranan yaşlı kadın banyoya gömülü halde bulundu! 77 yaşındaki eşi baltayla öldürdü
Hatay'da kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Meliha S. isimli kadının 77 yaşındaki eşi tarafından balta ile öldürülerek banyoya gömüldüğü ortaya çıktı. Evin içerisindeki kapıda kan izlerine rastlayan ekipler suç aleti ile beraber şüpheli Bekir S.'yi gözaltına aldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, karısını baltayla öldürdüğü ve evin banyosuna gömdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
KAPIDAKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ
Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.
Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.
SUÇ ALETİ BALTA İLE YAKALANDI
Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı.
Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.
Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.