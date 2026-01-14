İstanbul'un Avcılar ilçesinde kazı sırasında doğal gaz borusunun delinmesiyle çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde önceki gün caddede kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boruları delindi.

Delinen borudan çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki doğal gazı keserek müdahalede bulundu.

