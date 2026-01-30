Adana'da boşanma aşamasındaki O.O., ayrı yaşadığı eşi Cevriye O. ve 4 çocuğunun kaldığı eve gelerek eşyaları parçalayıp tehditler savurdu. Talihsiz kadın yaşadıklarının ardından "Çoğu kadın böyle öldü. Biz de ölmek istemiyoruz, ben ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak?" diyerek feryat etti.

Adana'da yaşayan Cevriye O. (32), 13 yıl önce O.O. (34) ile evlendi. 4 çocuk sahibi çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşanması üzerine 2022 yılında taraflar ayrı evlerde yaşamaya başladı.

Genç kadın, kocasından boşanmak için dava açtı ancak bir türlü boşanamadı. Geçtiğimiz 27 Ocak Salı günü ise O.O., boşanma aşamasındaki eşi evde olmadığı sırada eve gelip klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. O sırada çiftin büyük çocukları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Eve geldiğinde eşyaların durumunu gören 4 çocuk annesi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Kocası eşyalarını parçaladı! 4 çocuk annesinin 'Ölmek istemiyorum' feryadı

Yaşadıklarını anlatan Cevriye O, şöyle konuştu:

TALİHSİZ KADIN YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

"Ben 13 yıllık evliyim ve 13 yıldır eşimle anlaşamıyoruz. 4 yıldır eşimden ayrı yaşıyordum ama son olarak eşim eve gelip eşyaları parçaladı. 'Ben sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Eşim beni sürekli dövüyordu ve çocuklarım bu ana şahit oluyordu. Elindeki hortumla, tencereyle, tavayla, sopayla her tarafımı morartıyordu. Çocuk niye hastalandı, yemek niye geç kaldı gibi sebeplerle beni dövüyordu. Eşim oyun bağımlısı. Oyun oynarken ben veya çocuklarım ses çıkardığında 'Oyundaki arkadaşlarım rahatsız oluyor' diyerek bizi döverdi"

'Ölmekten korkuyorum' diyerek yardım isteyen genç kadın şu ifadeleri kullandı:

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

"Çoğu kadın böyle öldü. Biz de ölmek istemiyoruz, ben ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak? Şu anda eşim annesinde kalıyor. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum, neden biz ölelim? Neden sürekli kadınlar ölüyor, neden bunlar sürekli kadınların başına geliyor, anne olduğumuz için mi? Doğurgan olduğumuz için mi bunlar başımıza geliyor? Erkek olsaydık bunu yapmazdı, gücü bana yetmezdi, gücü yettiğine yapıyor"

