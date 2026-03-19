BMW, yeni elektrikli i3'ü tanıttı. Markanın Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilen model, tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çekerken 900 km menzil vadediyor.

Orijinal i3 hatchback'in BMW'nin elektrik yolculuğunu başlatmasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçti. O ilginç, küçük kompakt araç artık yok; ancak i3 ismi, çok daha farklı ve çok daha önemli bir elektrikli modelle geri dönüyor.

Yeni i3, Çin dışındaki pazarlara sunulan ilk elektrikli 3 Serisi olma özelliğini taşıyor. Görünümünden güç ünitesine, sürüş karakterinden teknolojisine kadar her şey tamamen yeni.

İçten yanmalı motor (ICE) tutkunlarının yeni G50 kodlu 3 Serisi için birkaç ay daha beklemesi gerekecek. Benzinli versiyonlar bu modele çok benzeyecek ancak güncel CLAR platformunun güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Bugün tanıtılan ise NA0 kodlu, BMW'nin "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) mimarisi üzerine inşa edilen tamamen elektrikli versiyon. Ancak tasarım ve iç mekandaki yeniliklerin çoğu benzinli modelde de karşımıza çıkacak. Dışarıdan bakıldığında yeni i3, tanıdık çizgiler ile fütüristik detaylar arasında hassas bir denge kuruyor. Son birkaç yıldır gösterilen konseptler kadar keskin olmasa da; modern, taze ve 1990'ların E36'sını anımsatan köşeli bir sağlamlığa sahip.

YENİ ÖN TASARIM

Ön kısımda, markanın yeni "vizör" yüzü yer alırken, ızgara ve aydınlatma grubu bir bütün olarak tasarlanmış. Yan tarafta ise gizli kapı kolları ve kaslı çamurluklar dikkat çekiyor. Ayrıca klasik "Hofmeister" kıvrımının yeni ve daha iddialı bir yorumu kullanılmış. Yeni i3 (4.760 mm), mevcut benzinli 3 Serisi'nden (330i xDrive) yaklaşık 47 mm daha uzun, 37 mm daha geniş ve 36 mm daha yüksek. Dingil mesafesi de 47 mm uzayarak 2.898 mm'ye ulaşmış.

PANORAMİK KOKPİT

İç mekan, üretim hattına girmiş bir konsept otomobil hissi veriyor. Kapı panellerine kadar uzanan sarmal tasarımlı ön konsol, geniş cam yüzeyler ve standart panoramik tavan ferah bir atmosfer sunuyor. Panoramic iDrive: Ön camın alt kısmını uçtan uca kaplayan devasa bir ekran, 17,9 inçlik merkezi multimedya ekranı ve opsiyonel 3D Head-up Display ile birleşiyor. Akıllı Kontroller: Direksiyon üzerindeki kontroller sadece ihtiyaç duyulduğunda aydınlanıyor. Sesli komut sistemi Amazon Alexa+ teknolojisiyle çok daha doğal diyaloglar kurabiliyor. Kişiselleştirme: BMW ID ile 7 farklı kullanıcı profili saklanabiliyor; araç koltuk ayarlarından en sevdiğiniz ambiyans aydınlatma rengine kadar her şeyi hatırlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanıtılan ilk model olan i3 50 xDrive, her iki aksta birer motor barındırıyor.

Güç: 463 hp (469 PS)

Tork: 645 Nm

BMW'nin 6. nesil eDrive teknolojisini kullanan i3, 800 voltluk bir mimariye sahip.

Menzil: 900 km (WLTP).

Şarj: 400 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikada 400 km menzil eklenebiliyor.

Çift Yönlü Şarj: Araç, evinizi besleyebilir veya elektrikli cihazları çalıştırabilir.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni i3'ün üretimi Ağustos ayında Münih'te başlayacak. İlk teslimatların (2027 model yılı olarak) bu yılın sonbahar aylarında yapılması planlanıyor. Aracın tek motorlu ve uygun fiyatlı versiyonu ile M modelleri ve station wagon versiyonları da ürün gamına eklenecek.

