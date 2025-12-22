Konya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kargo firmasına gönderilen kolilerde yapılan aramada çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı.

100 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu. Polis, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

