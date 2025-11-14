Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden atlamak isteyen vatandaş, yoldan geçen vatandaşların çabasıyla son anda kurtarıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Adnan Menderes Köprüsü üzerinde ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki bir kişi, köprü çevresini kapatan tel çitlerin üzerine çıkıp atlamak istedi.

İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

Olayı fark eden yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurarak duruma müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atlamak isteyen şahıs ikna edilerek çıktığı direkten indirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

MAHMUT EKİNCİ

