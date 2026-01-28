Rize’nin Ardeşen ilçesindeki bir köyde istinat duvarı çöktü, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ekipler riskli alanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Rize’nin Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde yoğun kar erimelerinin etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu toprak ve beton kütlesi yola döküldü, mahalleye ulaşım geçici olarak durdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, yol kenarındaki bir evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

2 EV TEDBİREN BOŞALTILDI

Yaklaşık 70 hanenin bulunduğu Cami Mahallesi’nde ulaşım, geçici olarak Güneyköy üzerinden sağlanmaya başlandı. Çökme riski nedeniyle yolun üst ve alt kısmında bulunan 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yetkililer, 2024 yılında bölgede yaşanan afet sonrası Rize İl Özel İdaresi tarafından iki kademeli istinat duvarı inşa edildiğini hatırlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri, riskli bölgelerde güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

Ekipler, çökmenin devam etme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinlerinden dikkatli olmaları istendi.

İncelemeler devam ediyor.

