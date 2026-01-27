Antalya’da etkili olan fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Kepez’de bir halı sahanın çatısı maç öncesi çöktü. O anlar futbolculardan birinin kamerasına yansırken, facia kıl payı atlatıldı.

Antalya’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, kentte birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından kent genelinde ağaç devrilmeleri ve su baskınları yaşandı.

Yoğun yağış nedeniyle Sarısu, Gökdere, Karaçay ve Hisarçandır mahallelerinde bazı dereler taştı. Taşan sular sokaklara yayılırken, bazı bölgelerde su seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar yükseldi. Ekipler taşkın yaşanan bölgelerde önlem almak için çalışma başlattı.

Maç için ısınırken çatı çöktü! Futbolcuların korku dolu anları kamerada

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Fırtınanın en dikkat çekici olaylarından biri ise Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Maç öncesi ısınma yapan futbolcuların bulunduğu halı sahanın çatısı, kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Oyuncuların saha içinde konuştuğu sırada duyulan gürültü paniğe yol açarken, futbolcular koşarak sahayı terk etti. Sahanın boşaltılmasının hemen ardından çatı tamamen çöktü.

Yaşanan anlar futbolculardan birinin taşıdığı aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların panik anları ve çökme öncesi yaşanan diyaloglar da yer aldı.

