Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olurken, Kıyı Ege başta olmak üzere bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor; hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, salı günü için aralarında İzmir, Antalya, Balıkesir ve Muğla’nın da bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde haftanın ilk yarısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta ortasından itibaren yağışla birlikte sıcaklıkların düşüşe geçeceği belirtiliyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 23 il için sarı alarm: Sağanak ve fırtına geliyor!

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

